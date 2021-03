Si era sentita male durante la Dad, è morta Isabel: catechista e volontaria della Croce Rossa

Aveva avuto un malore in diretta durante la didattica a distanza e un alunno che l'aveva vista scomparire dello schermo aveva dato l'allarme. Alla fine è morta all’ospedale, dove era stata ricoverata in gravi condizioni. Addio a Isabel De La Cruz Rodriguez, 40 anni di Vercelli, catechista e volontaria della Croce Rossa. Il suo cuore non ha retto ed è morta all’ospedale di Novara dove era stata trasportata dopo essere stata intubata dagli operatori del 118, intervenuti a casa sua per tentare di salvarle la vita.

Vercelli, morta Isabel: la catechista che si era sentita male in Dad

Era proprio a casa, collegata in Dad con i suoi alunni quando la donna ha accusato un malore. Ad accorgersene proprio uno dei suoi studenti, che, ad un certo punto, l’ha vista scomparire dallo schermo. Il giovane alunno ha avvisato i propri genitori, che hanno subito dato l’allerta. Poi la corsa in ospedale. Isabel, di origini domenicane, ha lottato fino alla fine, fino ad oggi, quando ha dovuto arrendersi. Un lutto che colpisce non solo il mondo della cultura, ma anche quello della solidarietà perché Isabel era anche impegnata nel comitato della Croce Rossa della sua città.

Vercelli, morta la catechista Isabel: il cordoglio della Croce Rossa

E’ proprio dalla Cri di Vercelli che arriva uno dei cordogli più sentiti. Il gruppo dell’associazione internazionale si stringe intorno alla famiglia della donna, ricordando il suo insegnamento, per cui, con un po’ di buona volontà e amore per gli altri, ognuno può fare spazio tra gli impegni e dedicare a chi ha bisogno. Isabel per tutti resta un esempio da seguire.