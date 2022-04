L'attrice Ludovica Bargellini morta in un incidente stradale

Era alla guida della sua Lancia Y per le vie di Roma quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un muro. E' morta così, nella notte, l'attrice Ludovica Bargellini. Aveva 35 anni. Nata a Pistoia, si era trasferita nella Capitale per studiare al centro sperimentale di cinematografia. Viveva nella zona dell'Appio Latino.

L'incidente

Il tragico schianto in via Grotta Perfetta, all'altezza dell'incrocio con via Cristoforo Colombo. La Lancia Y è finita prima su uno spartitraffico e poi contro un muro. L'attrice è stata soccorsa e portata in ospedale, ma poco dopo il suo cuore ha smesso di battere.

Le prime analisi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale portano a escludere il coinvolgimento di altri mezzi. Fra le ipotesi, non si esclude quella di un colpo di sonno. L'impatto è stato violentissimo, l'auto si è letteralmente accartocciata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere. Poi la corsa in ospedale, purtroppo inutile.

Chi era Ludovica Bargellini

Tra i suoi lavori anche la serie televisiva per Sky Atlantic The Young pope. Dopo essersi diplomata al centro sperimentale come costumista, ha studiato presso il Teatro Azione a Roma, quindi ha studiato alla scuola di recitazione cuola Jenny Tamburi. Dal 2009 ha partecipato a diversi lungometraggi. Per la tv, è stata protagonista di spot pubblicitari come Campari e Sky – Now Tv e nel documentario su Klimt in programma su Skyarte.