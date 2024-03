In ospedale ferita e col femore rotto, donna muore dopo l'operazione: indagati il figlio e i medici

Sono tutte da chiarire le cause che hanno portato alla morte di Annamaria Bosco, 64enne di Diano d’Alba, provincia di Cuneo. La donna era arrivata al pronto soccorso "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno nella giornata di domenica con il femore rotto e alcune ferite. Sottoposta ad un intervento chirurgico sotto anestesia, la 64enne non si è più risvegliata.

L'ipotesi del litigio

Prima di essere operata, però, nello spiegare la caduta che le aveva provocato la rottura del femore la donna aveva nominato il figlio. Per questo nel fascicolo aperto dalla procura di Asti è stato iscritto nel registro degli indagati il figlio della donna, un 37enne. Contro di lui l'ipotesi di omicidio preterintenzionale: secondo la pm Sara Paterno l'uomo potrebbe aver spinto la madre durante un litigio.

Indagati anche i tre medici in servizio presso la struttura sanitaria che si erano occupati della donna a seguito dell'operazione. Contro di loro si procede sull'ipotesi di omicidio colposo. Sarà l'autopsia sul corpo della vittima a verificare l’esistenza di un nesso causale di natura colposa tra l'intervento e la morte.

"Abbiamo prontamente avviato una valutazione interna per verificare nei minimi dettagli l'accaduto. Tuttavia, al momento sarebbe prematuro esprimere qualsiasi considerazione, nel rispetto delle indagini in corso per l'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità", ha dichiarato Massimo Veglio, direttore generale della asl territoriale.