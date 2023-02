Va in ospedale per una frattura e muore dopo 8 ore di attesa al pronto soccorso

Una donna di Baronissi, 57enne, sarebbe morta dopo aver aspettato 8 ore di essere visitata al pronto soccorso dell'Ospedale Ruggi di Salerno. Il fatto riportato dai quotidiani locali getta una nuova ombra sullo stato della sanità negli ospedali italiani.

Secondo quanto si è appreso la vittima si sarebbe recata presso il nosocomio dopo aver riportato una frattura al bacino: interminabile, l'attesa per il ricovero. Il sospetto è che il trauma possa averle provocato una embolia polmonare. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sul fatto: sarà eseguita l'autopsia sulla salma.