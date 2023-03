Si siede su una panchina e poi crolla a terra: donna muore a pochi passi da casa

Aveva deciso di sedersi sulla solita panchina, nei pressi del palazzo in cui viveva, molto probabilmente per godersi un po' del tiepido sole degli ultimi giorni, quando all'improvviso si è accasciata al suolo. Colta da un malore, probabilmente un infarto: è stata rianimata a lungo, prima dai vicini di casa, che subito si sono accorti di quanto accaduto e sono accorsi in suo aiuto, poi dai sanitari del 118 arrivati a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. A nulla sono valsi però gli sforzi: per la donna di 73 anni non c'è stato più nulla da fare.

Tutto è successo nella mattina di oggi, martedì 7 marzo, in via Jacopo Robusti a Brescia. Come detto, la donna era sulla panchina situata nell'area verde su cui si affacciano i condomini della zona: in tanti dalle finestre dei propri appartamenti hanno assistito ai disperati tentativi di rianimazione dell'anziana, che viveva nel caseggiato. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. I primi accertamenti medico-legali avrebbero confermato il decesso dovuto a un malore e la salma della donna è stata restituita ai familiari, arrivati sul posto pochi minuti dopo la tragedia.