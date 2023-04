Muore in sala parto a 33 anni: i medici salvano la bimba

Una donna di 33 anni è morta nella notte di ieri, mercoledì 26 aprile 2023, all'ospedale Santa Croce di Moncalieri, dove era ricoverata da alcune settimane a causa di una gravidanza a rischio, per una emorragia improvvisa all'utero. I medici del presidio sanitario sono riusciti però a salvare la bimba poco prima che perdesse la vita. La piccola è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale e sta lottando per sopravvivere. Al momento sull'accaduto non sono state aperte indagini e il marito della donna, che aveva altri tre figli, non ha sporto alcuna denuncia.

Nei tre parti precedenti la donna non aveva avuto alcun problema. L'Asl ha attivato anche un team di psicologi che seguano i figli, nella speranza che siano raggiunti presto a casa dalla loro sorellina.

"La paziente - dicono dall'Asl To5, di cui fa parte l'ospedale Santa Croce - stava seguendo il programma di cure previsto in questi casi e il ricovero in degenza era dovuto proprio per tenere sotto controllo costante l'insufficienza di liquido amniotico. Era stato deciso di indurre il parto al settimo mese. L'emorragia all'utero è sopraggiunta per circostanze naturali e in questi casi la situazione che si viene a creare è molto complessa. Non è stata predisposta alcuna indagine interna".