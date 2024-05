Scende dal taxi e viene investita: Rita Granata muore dopo tre giorni di agonia

Purtroppo non ce l'ha fatta Rita Granata, la 27enne investita domenica scorsa a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Il cuore della giovane si è fermato all'ospedale San Paolo dopo un'agonia di tre giorni e un delicato intervento chirurgico. Rita era giunta presso il nosocomio partenopeo in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada in via Leopardi.

In un primo momento il conducente ha fatto perdere le sue tracce, ma poi è tornato sul luogo dell'impatto. Si tratta di un 24enne identificato dalle forze dell'ordine giunte sul posto e sottoposto, poi, agli esami tossicologici.

"Sempre pronta ad aiutare tutti"

La notizia della sua morte sta facendo velocemente il giro dei social. Tanti sono i messaggi, infatti, che le persone stanno scrivendo per ricordarla. "Riposa in pace dolce Rita Granata, guerriera di pace, forza della natura, pronta ad aiutare tutti con la tua solarità e intelligenza. Non è concepibile che si possa perdere la vita per essere scesi da un taxi, per tornare nella propria abitazione: noi ci batteremo affinché non ricapiti più. Riposate in pace Rita e Sara, giovani vittime innocenti della strada", ha scritto Paola Del Giudice.

Un messaggio è stato condiviso anche dalla federazione campana Judo visto che Rita era un'apprezzata atleta, appassionata della disciplina. "Oggi per il judo Campano è un giorno tristissimo... La nostra Rita Granata è venuta a mancare, negli ultimi mesi cara Rita eri stata una figura di valore per il nostro comitato, presente a tutte le manifestazioni, sempre educata, rispettosa e professionale e in questi mesi, più di una volta parlando con il maestro Bruno D'isanto si era parlato bene di te e della volontà di farti crescere professionalmente, perché voi giovani dovevate portare il movimento judoistico nel futuro". E ancora: "Ciao Rita, stai sicura che ti ricorderemo nel migliore dei modi, è una promessa".