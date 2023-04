Tragedia della solitudine, trovata senza vita in casa: era morta da settimane

Ennesima tragedia della solitudine. I vicini di casa, che non la vedevano da tempo, hanno ritenuto fosse ormai il momento di avvisare i vigili del fuoco: dall'appartamento di un'anziana ottantenne arrivava un cattivo odore, molto penetrante.

Gli uomini del 115 sono intervenuti in una piccola palazzina in viale Regina Margherita, a Rivazzurra, frazione di Rimini e hanno forzato la porta. All'interno dell'abitazione c'era il corpo dell’anziana, in avanzato stato di decomposizione. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito.

L'anziana sarebbe deceduta per cause naturali, ma non è stato ancora possibile accertare l'esatto giorno della morte. Probabilmente il decesso risale ad alcune settimane or sono. L'appartamento si trovava in stato di profondo degrado: la donna era un'accumulatrice seriale. Viveva sola da tempo, ma aveva dei familiari immediatamente avvertiti. Sarà effettuata l'autopsia sulla salma, ma non ci sarebbero molti dubbi sulla morte naturale.