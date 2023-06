La donna morta soffocata da un boccone durante il pranzo

Tragedia all'ora di pranzo di ieri, domenica 18 giugno, nella casa di riposo Forchino di via Milite Ignoto a Santena, comune della città metropolitana di Torino. Un'ospite della struttura, una donna italiana di 72 anni residente a Moncalieri, è morta per un boccone che le è andato di traverso. Tutto il personale ha provato a salvarla praticando le manovre prescritte in questi casi, ma non c'è stato nulla da fare.

Quando i sanitari sono arrivati sul posto la donna era già morta e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso per asfissia da deglutizione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione cittadina per le pratiche del caso, che resta comunque un tragico incidente.

La donna, tra l'altro, era completamente autosufficiente e viveva nella struttura in regime alberghiero: poteva entrare e uscire quando voleva.