Scivola nel dirupo per 100 metri: 17enne muore davanti ai familiari

Un'escursione insieme alla famiglia si è trasformata in un terribile dramma nella giornata di ieri, sabato 5 settembre, a Vezza d’Oglio, in provincia di Brescia. Una ragazza di 17 anni, Veronica Copeta, ha perso la vita sotto gli occhi dei genitori e della sorella gemella dopo essere caduta in un dirupo per 100 metri.

La famiglia stava percorrendo il sentiero che dal rifugio Alla Cascata di Vezza d’Oglio porta al lago Aviolo: all’improvviso la giovane avrebbe perso l’equilibro, proprio in un punto dove non ci sono protezioni, ed è precipitata nel vuoto per 100 metri, finendo in un canalone.

La tragedia è avvenuta verso mezzogiorno di sabato: a dare l’allarme sono stati proprio i genitori della giovanissima vittima, che abitava a Brescia, nella zona del villaggio Violino. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti è arrivato l’elisoccorso da cui si è calato il medico del 118. Tutto inutile, purtroppo, per la 17enne non c’era ormai più nulla da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto anche i tecnici del soccorso alpino e della Guardia di Finanza, che hanno recuperato la salma della giovane e i carabinieri di Breno, che hanno ricostruito la dinamica del tragico incidente.