Alessia Sbal travolta e uccisa da un tir dopo la lite con un camionista: "Scappato perché era drogato"

I giudici dell'ottava sezione del tribunale penale di Roma hanno condannato a 8 anni di carcere Flavio Focassati, il 48enne autotrasportatore che con il suo tir travolse e uccise Alessia Sbal sul Grande Raccordo Anulare, il 4 dicembre del 2022.

"Hanno trovato brandelli di carne per metri e metri"

In una telefonata fatta a un’amica, Alessia Sbal avrebbe detto che un camion "le stava tagliando la strada", e poi altre tre chiamate al 112 per chiedere un intervento. Si ipotizza che ci sia stata una lite stradale tra la vittima e il conducente del mezzo pesante che l'ha travolta: l'investimento potrebbe essere stato un gesto volontario, non un incidente. L'estetista di 42 anni, travolta e resa irriconoscibile se non per i suoi tatuaggi, aveva il giubbino di emergenza quando è stata trovata morta.

Secondo quanto ricostruito il camionista e la donna si erano fermati in una piazzola sul Gra per discutere dopo un lieve incidente che si era verificato fra i due poco prima ma mentre Sbal stava chiamando il Numero unico di emergenza per segnalare la targa del tir, il 49enne è ripartito investendo e uccidendo a morte la donna. L'uomo accusato dell'omicidio stradale agli inquirenti avrebbe spiegato di non essersi accorto di niente.

''Focassati aveva capito che Sbal era al telefono con il Nue, sapeva di avere assunto cocaina e che stavano arrivando i carabinieri - ha detto il pubblico ministero Stefano Luciani nel corso della requisitoria - ed è scappato perché era drogato''.