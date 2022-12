"Alice Neri violentata per un'ora prima di essere uccisa": l'accusa della madre

Mohamed Gaaloul era andato all'estero il giorno dopo il delitto per cui inizialmente sono state indagate anche altre persone - il marito e un collega di lavoro - ma negli ultimi giorni si è stretto il cerchio attorno al principale sospettato per la morte di Alice Neri, la giovane mamma trovata morta nella sua auto il 19 novembre a Concordia (Modena). Il tunisino 29enne arrestato in Francia è ora il principale sospettato: le immagini delle telecamere di sorveglianza lo immortalano vicino all'auto della donna nelle ore immediatamente precedenti al delitto.

Il 18 novembre dopo il turno di lavoro, Alice torna a casa e poi esce per un aperitivo. Dice al marito di essere con un'amica, ma in realtà si incontra con un collega di lavoro. Con lui Alice trascorre la serata e si trattiene al locale fino a tarda notte. Poi vanno via, auto separate e direzioni opposte. Il marito Nicholas Negrini, non vedendo la donna rincasare, ha dato l'allarme della sua scomparsa. La macchina e il cadavere carbonizzato di Alice vengono trovate il giorno dopo. Testimoni riportano di avere visto intorno alle 7 del mattino del fumo provenire dal luogo del ritrovamento.

Ma perché Mohamed Gaaloul avrebbe dovuto uccidere Alice? E come? Le immagini delle telecamere che vigilano sul parcheggio dello Smart Cafè di Concordia riprendono l'arrivo del magrebino in sella ad una bicicletta, intorno alle 3 di notte. Mentre Alice e il collega bevono qualcosa al bar, Mohamed è per conto proprio nell'attigua sala slot. Alice, poi, ha lasciato il locale verso le 3:40. La bici è ancora lì nel parcheggio mentre Mohamed viene ripreso mentre si avvicina alla Ford Fiesta di Alice. Oltre a un'immagine ripresa dalle telecamere, ci sarebbe anche un testimone che, sentito dagli investigatori, ha riferito di aver visto una persona, descritta come l'indagato, accostarsi alla macchina di Alice Neri. In che modo sarebbe salito a bordo e cosa sia avvenuto nelle ore successive resta ancora un punto interrogativo.

"La mia opininone è che la macchina per forza si è fermata un'ora, lui doveva violentarla" dice Patrizia, la madre di Alice Neri, in collegamento ai microfoni di Pomeriggio 5. "Ha aggredito mia figlia in piena notte, quando lei si stava preparando una sigaretta e aveva il finestrino aperto". Patrizia sostiene che la figlia si fosse incontrata con il collega per mettere in chiaro il loro rapporto che stava andando oltre il legame di lavoro. "Se Marco avesse aspettato che lei salisse in macchina e fosse partita, lei non sarebbe stata inseguita. Lui ha aspettato che il collega di Alice andasse via - ha detto la donna - e le è esaltato addosso subito. Mia figlia non ha guidato la macchina nel momento in cui la macchina è stata spostata da quel parcheggio".

Sul movente dell'omicidio rimane ancora uno stretto riserbo degli investigatori: una delle ipotesi è che il 29enne abbia tentato un approccio e che Alice lo abbia respinto. Non ci sono elementi che fanno pensare che i due si conoscessero. Lui, parlando con la Gazzetta di Modena, giorni fa, si è detto innocente e di aver chiesto all’operaia solo un passaggio in auto. Un altro dei particolari emersi è che il presunto assassino conosceva e frequentava il luogo dove è stato ritrovato il cadavere carbonizzato e inoltre gli inquirenti sono certi che Mohamed Bedoui Gaaloul sia stato aiutato nella fuga.