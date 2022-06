Tutti i misteri sulla morte del "broker dei vip" Massimo Bochicchio

E' ancora giallo sulla morte di Massimo Bochicchio, il broker romano 56enne morto in un incidente stradale ieri 19 giugno, il giorno prima dell’udienza del processo che lo vede imputato per riciclaggio e attività finanziaria abusiva.

Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Roma a fare luce su quanto accaduto più di 24 ore su via Salaria, dove la moto Bmw con a bordo il 56enne ha preso fuoco dopo essere andata a sbattere contro il muro di cinta dell'aeroporto dell'Urbe.

Lo schianto è stato violentissimo ed è culminato in un incendio: stando a quanto ricostruito degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, Bochicchio era al volante della sua moto Bmw quando, all’altezza dell’aeroporto di Urbe, ha sbandato sulla destra andando a sbattere contro un muro. Nell’urto è scoppiato l’incendio, e le fiamme hanno rapidamente avvolto la moto e il conducente. All'arrivo dei soccorsi il corpo era ormai carbonizzato: impossibile per il fratello riconoscere con certezza i resti, da qui la decisione di rinviare l'udienza, scrive Andrea Barsanti su RomaToday.

Le ipotesi sulle cause dell'incidente

Le cause e le modalità dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti. Sulla dinamica di quanto avvenuto sono a lavoro anche gli agenti della Polizia Municipale: al momento la pista più accreditata è quella del malore improvviso che ha causato la perdita del controllo del mezzo e il drammatico schianto. A confermarlo ci sarebbero almeno tre testimoni oculari che hanno assistito alle fasi dell'incidente. "La moto ad un tratto ha deviato verso destra proseguendo verso il muro", hanno sostanzialmente raccontato i testi agli inquirenti spiegando che la Bmw ha preso fuoco e Bochicchio è rimasto avvolto nelle fiamme.

Sul manto stradale dove è avvenuto l'incidente non è stata individuato alcun segno di frenata. Gli investigatori hanno, inoltre, chiesto all'aeroporto di analizzare gli impianti di videosorveglianza per verificare se una delle telecamere abbia ripreso le fasi dell'incidente.

A piazzale Clodio, dopo l'arrivo di una prima informativa, è stato aperto un fascicolo di indagine: si procede per istigazione al suicidio, una fattispecie ipotizzata per potere svolgere una serie di accertamenti tra cui quelli sulla moto. Gli uomini del Nucleo speciale della polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno, intanto, acquisito il tablet, cellulare, pc e documenti, tra cui una agenda, del broker.

Obiettivo di chi indaga è verificare le comunicazioni, i contatti, che il manager ha avuto nelle ore e nei giorni precedenti alla tragica fine.

Il rinvio dell'udienza

Resta da capire poi come mai il broker romano si trovasse sulla Salaria domenica pomeriggio. Bochicchio era infatti ai domiciliari dopo l’arresto dello scorso 26 novembre da parte della guardia di finanza: era accusato di avere truffato clienti cui forniva assistenza per investimenti finanziari, tra cui vip e personaggi del mondo dello sport. Per la vicenda che lo vede coinvolto, oggi era in programma la terza udienza del processo a suo carico. I giudici, in mancanza del certificato di morte, hanno aggiornato il processo al prossimo 15 settembre.

Una condizione necessaria: a causa dell'incendio, il corpo del broker è diventato irriconoscibile. Per identificare ufficialmente il cadavere sarà necessario procedere con l’esame del dna, che dovrebbe essere disposto dalla procura non appena verrà inviata l’informativa sull’incidente. Una procedura che richiederà tempo.