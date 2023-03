Davide morto a 12 anni giocando a basket: "Pochi giorni fa era svenuto"

Davide Licata è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola di Favara, in provincia di Agrigento. Un improvviso malore avvertito ieri 21 marzo durante la partitella di allenamento. Davide che aveva ereditato la passione per il basket dal fratello maggiore, seguendone le orme, aveva iniziato a fare i primi rimbalzi nella palestra della scuola che frequentava. Dopo la sospensione dovuta al periodo pandemico, nel gennaio scorso, Davide aveva deciso di ritornare sul parquet della “Guarino” con la “Libertas Favara”, un'associazione sportiva che introduce i giovani alla pallacanestro e che, ogni martedì e venerdì pomeriggio, svolge gli allenamenti nella struttura sportiva della scuola.

Secondo quanto riferito telefonicamente dal coach del dodicenne, l'istruttore Simone Barone, in occasione dell'iscrizione di Davide, sarebbe stato fornito un certificato medico con caratteristiche superiori rispetto alle documentazioni sanitarie comunemente richieste in queste categorie, per il giovane infatti sarebbe stata certificata l'idoneità agonistica e non la semplice “buona salute”.

Ai sanitari del San Giovanni di Dio di Agrigento spetterà stabilire le cause del decesso, ma lo stesso allenatore parla di un campanello d'allarme che si era verificato la scorsa settimana. “Mentre correva con un amico – dice al telefono Simone Barone – ha avuto un mancamento ed è svenuto”. Così, secondo quanto riferito all'istruttore dalla madre del ragazzo, sarebbe stata giustificata l'assenza ad una seduta di allenamento. Durante quella conversazione telefonica, si sarebbe parlato di riposo ed approfondimenti medici che però, Simone Barone, non sa se sono stati svolti.

L'istruttore, ancora sotto choc, ha raccontato anche i drammatici momenti vissuti all'interno della palestra. Martedì sera, dopo aver concluso la sessione di allenamento mentre era in corso la preparazione della partitella conclusiva, il bambino s'è sentito male, ripetendo di aver mal di testa. Poi, all'improvviso, ha perso i sensi e s'è accasciato sul pavimento.

Dopo il malore le manovre di rianimazione, massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca, nel tentativo di strapparlo alla morte. Davide frequentava la seconda media dell'istituto diretto dalla professoressa Gabriella Bruccoleri che ci accompagna nell'aula dove oggi, i compagni, sul suo banco hanno lasciato un cuore di fiori bianchi e tanti messaggi per ricordare il “gigante” della classe. Sotto il banco, rimangono ancora il dizionario di italiano e il libro di francese dell'allievo che la preside commossa ricorda essere stato gentile e disponibile con tutti.

La Procura di Agrigento, con il reggente Salvatore Vella e il pm Giulia Sbocchia, ha aperto un'inchiesta. Attraverso i carabinieri verranno acquisiti i certificati di idoneità all'attività agonistica del bambino, che verranno messi in relazione con quanto emergerà dall'esame autoptico. Al momento non è stata ancora configurata alcuna ipotesi di reato. La Procura attenderà l'acquisizione dei primi atti per poter ipotizzare eventuali reati. La salma del bambino si trova attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria, all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.