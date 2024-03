"Si fa chiamare il pugile": chi è il 34enne accusato dell'omicidio di Denny Magina

Dopo quasi due anni, c'è un nome nel registro degli indagati per la morte di Denny Magina, il 30enne precipitato dalla finestra di un edificio al quarto piano di un palazzo di Livorno il 22 agosto 2022. Le circostanze del decesso erano apparse da subito poco chiare e le indagini hanno infine portato all'arresto di Hamed Hamza, un cittadino tunisino di 34 anni, accusato di omicidio preterintenzionale. "Uno spacciatore scaltro e violento", così lo definisce il giudice per le indagini preliminari.

Chi è l'uomo indagato per la morte di Denny Magina

Hamza si trova in carcere già dal novembre 2022 per spaccio di sostanze stupefacenti. Negli ambienti criminali legati al traffico di droga, il 34enne si autodefiniva "il pugile" per la sua natura "violenta". Lo riporta LivornoToday citando le carte delle indagini, secondo cui il tunisino, insieme a un connazionale 31enne, aveva trasformato l'appartamento occupato in via Giordano Bruno - quello dal quale è precipitato Deny Magina - in una vera e propria "centrale dello spaccio, conosciuta e molto frequentata, all'interno della quale venivano vendute cocaina, marijuana ed hashish".

La ricostruzione dei fatti

In quell'edificio, Denny avrebbe trascorso le ultime ore di vita: "Dopo aver assunto droga era stordito e inerme e dopo una lite con il 34enne è stato colpito dallo stesso con un violento pugno al volto facendolo quindi precipitare dal quarto piano", ha spiegato il sostituto procuratore Giuseppe Rizzo.

Subito dopo l'accaduto, l'indagato si sarebbe affacciato dalla finestra: il suo volto appare in un video girato da due ragazze accorse sul posto dopo aver udito il tonfo provocato dalla caduta di Denny. Il 34enne "ha tentato di scappare cercando di far perdere le proprie tracce" ma è stato rintracciato ed arrestato con l'accusa iniziale di ripetute "cessioni di stupefacenti".

Le tracce dell'anello sul volto della vittima e il video su TikTok

"Le tracce lasciate dall'anello indossato in quel momento dall'aggressore hanno fatto convergere le indagini sul cittadino extracomunitario", si legge in una nota. Ma la ferita riportata sul labbro della vittima non fu associata immediatamente al presunto omicida. All'indagato, infatti, fu inizialmente sequestrato un altro anello, risultato incompatibile con il segno lasciato sul volto di Denny. In seguito, tramite una perquisizione nell'appartamento del 34enne vennero trovati altri quattro anelli. Uno di questi, ritenuto sovrapponibile al segno lasciato dal pugno, appariva chiaramente alla mano del 34enne in un video pubblicato su TikTok. Prove ritenute dagli inquirenti "schiaccianti". L'indagato avrebbe provato a depistare le indagini cercando di "addossare agli altri la colpa di quanto avvenuto", ma la sua versione non è stata giudicata credibile.