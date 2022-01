Bimba morta cadendo dal balcone, il patrigno: "È stato un tragico gioco"

"Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere...". Lo ha detto al gip Agostino Pasquariello, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Mohssine Azhar, il 32enne fermato per la morte della bambina di tre anni precipitata da un palazzo del centro di Torino la sera di giovedì 13 e poi morta la mattina successiva.

Un gioco finito male e, quindi, un omicidio colposo e non volontario, sia pure con dolo eventuale, come invece sostengono la polizia e la procura che lo hanno incarcerato.

"Stavo facendo un gioco con mia figlia - ha raccontato, assistito dall'avvocato Alessandro Sena che ha chiesto la sua scarcerazione, in quanto non sussisterebbe nessuno dei presupposti di legge per tenerlo in carcere -, quello che la fai volare in aria e la riprendi. Stavamo salutando la mamma che era rimasta sull’altro balcone, ma mi è scivolata dalle mani". Azhar era ubriaco ed era in casa con un altro uomo, mentre la compagna (i due vivono in appartamenti separati) si trovava al quarto piano. "È stata colpa mia - ha aggiunto - ma certamente non volevo ucciderla né avrei pensato di poterlo fare".

A decidere se tenere Azhar in carcere sarà il giudice Agostino Pasquariello, davanti a cui si è tenuta l'udienza. Per il momento si è riservato la decisione. "Per me Fatima era come una figlia - ha aggiunto in conclusione -. Le volevo bene". L'uomo ha poi chiesto di parlare con la madre della bambina. Proprio la mattina di giovedì 13 era stato condannato a otto mesi di carcere per il possesso di droga a fini di spaccio. La sera, invece, era completamente ubriaco e quando era arrivata la polizia aveva inveito contro gli agenti.