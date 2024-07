Come sono morti Stefano e Lorena: le immagini di un sospetto femminicidio

Si allunga l'ombra dell'ennesimo femminicidio su quello che sembrava un incidente che ha visto annegare Stefano Del Re e Lorena Vezzosi, di 53 e 51 anni, originari del Casalasco e residenti a Sant'Arcangelo di Romagna, nel riminese. L'auto su cui viaggiava la coppia è finita nelle acque del fiume Po a Casalmaggiore.

Le immagini delle telecamere mostrano la donna inerme nell'abitacolo prima che la vettura finisca in acqua e l'uomo che poi cerca di salvarsi aggrappandosi a una barca con la mano fuori dal finestrino. Gli inquirenti indagano per omicidio-suicidio: a far sospettare gli inquirenti il fatto che il rapporto si fosse incrinato negli ultimi mesi.

I filmati acquisiti dai carabinieri del circuito di video sorveglianza della società canottieri che guarda al fiume, proprio nel punto in cui la vettura si è inabissata, mostrano l'uomo ancora vivo che tenta di aggrapparsi a una barca dalla vettura trascinata dalla corrente e la donna già immobile sul sedile passeggeri.

Non solo: un altro frame dello stesso filmato mostrerebbe la vittima già esanime anche nel passaggio della macchina lungo il rettilineo che porta al fiume poco prima delle 3 di notte. Dettagli che lasciano supporre che Lorena Vezzosi fosse già morta, o comunque in condizioni di semi incoscienza, e in ogni caso non in grado di reagire, quando è arrivata sul lungo Po. E per questo l'ipotesi investigativa non esclude che la donna possa essere stata uccisa prima e che Del Re abbia poi deciso di farla finita.

Dalla prima ispezione cadaverica, eseguita dal medico legale, non risultano ferite evidenti sul corpo della donna. Solo una lesione alla gamba destra compatibile con lo schianto. Decisiva per chiarire quanto accaduto sarà l'autopsia, che dovrebbe essere effettuata lunedì. E determinanti potrebbero essere gli accertamenti in corso da parte dei militari dell'arma nell'abitazione in cui viveva la donna in Romagna.

Secondo quanto appreso da Riminitoday i due si erano separati alcuni mesi fa con l'uomo che era andato a vivere in un residence: nonostante la separazione pare che non ci fossero rancori tra gli ex, che lasciano due figli minorenni. Non sono ancora chiari cosa abbia spinto il 55enne e la 53enne a prendere l'auto, una Nissan, per dirigersi dalla Romagna alla volta della Lombardia. Nel frattempo, a Santarcangelo i carabinieri hanno passato al setaccio l'abitazione della Vezzosi in cerca di elementi utili per ricostruire la vicenda ma, secondo quanto emerso, non sarebbero state trovate tracce di violenza o particolari che possano far pensare a un delitto commesso al suo interno.