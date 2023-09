Morte Michele Merlo, i pm chiedono l'archiviazione: "Troppo tardi per salvarlo"

"Era troppo tardi per poterlo salvare": la procura di Vicenza ha chiesto l'archiviazione per il caso della morte di Michele Merlo, il cantante 28enne morto di leucemia fulminante due anni fa a Bologna. Per i magistrati non è stato possibile dimostrare il nesso di casualità, ovvero se Marco si sarebbe potuto salvare se il medico di base di Rosà, indagato nella vicenda, avesse immediatamente scoperto la malattia. La leucemia fulminante è una malattia "insidiosa" che anche con "terapie adeguate non garantisce un’elevata possibilità di sopravvivenza", dichiarano i pm sposando la tesi dei periti.

Cosa è successo

Michele Merlo, in arte Mike Bird, cantante vicentino diventato famoso grazie anche alle partecipazioni a programmi televisivi come Amici e X Factor, è morto nel giugno del 2021 per un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, dopo poche ore è venuto a mancare.

I familiari hanno subito chiesto l'apertura delle indagini, accusando il medico di base di superficialità nella diagnosi. Secondo l'accusa il medico non avrebbe capito che il giovane stava manifestando i sintomi di una malattia che presa per tempo sarebbe stata curabile, fuorviato, forse, dalle parole dello stesso cantante, che lamentava e mostrava una contusione alla coscia che riteneva potesse essere stata provocata durante un trasloco. La diagnosi corretta è avvenuta solo dopo alcuni giorni dalla prima visita, poi la corsa a vari pronto soccorso, ma per il 28enne non c’è stato nulla da fare.

Il legale della famiglia aveva detto che durante l'udienza era stata confermata "con grande chiarezza" come, secondo i periti "vi sono elementi di responsabilità colposa e negligenza. Ci sarebbe dovuto essere un percorso diagnostico che non c'è stato. Resta, secondo i periti, però l'incognita del nesso di causa, ovvero l'elemento capace di stabilire quanto una diagnosi tempestiva avrebbe pesato sulla salvezza di Michele". Per i magistrati, dunque, non è stato possibile dimostrare il nesso di casualità. Sarebbe questa la motivazione che ha portato la procura di Vicenza a chiedere l'archiviazione del caso.

