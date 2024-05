Sofia uccisa da un colpo di pistola: era sola nella stanza con il capo dei vigili

È stato fermato con l'accusa di omicidio volontario Giampiero Gualandi, 63 anni, capo dei vigili urbani di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Giovedì avrebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa la ex collega Sofia Stefani, di 33 anni, sparando nel suo ufficio con l'arma di ordinanza. Nell'interrogatorio di ieri, venerdì 17 maggio, Gualandi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma domani nell'udienza di convalida del fermo dirà che si è trattato di un incidente e non di un femminicidio, dice il suo avvocato: "Un colpo partito inavvertitamente, una tragedia e non un delitto". Una versione che gli inquirenti hanno evidentemente respinto. Disposte l'autopsia e la perizia sui telefoni.

Intanto c'è sconforto e incredulità Zola Predosa, il paese di appena 15mila abitanti in provincia di Bologna dove Sofia Stefani era cresciuta e dove vivono i suoi genitori. "Mi auguro che sia stato un incidente" è una delle poche frasi, piene di dolore e di dignità, che il padre della 33enne riesce a pronunciare. Sofia era molto conosciuta in paese: fin da giovanissima si impegnava nella politica con la sezione locale del Partito democratico e nell'attivismo: faceva la volontaria per le Cucine Popolari, associazione di volontariato che punta a dare un pasto caldo e un punto di riferimento a chi ne ha bisogno. Il suo sogno era indossare la divisa di agente della polizia locale e, dopo molto impegno e tanti sacrifici, era finalmente riuscita a entrare nel corpo: prima con incarichi saltuari anche fuori provincia e poi a Sala Bolognese, nella locale intercomunale in cui Gualandi era commissario capo e suo diretto superiore.

Cosa sappiamo della morte di Sofia Stefani

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, si stanno concentrando soprattutto sul rapporto che la vittima e Gualandi avevano: i due erano stati colleghi per tutto l’anno in cui Stefani aveva fatto parte della polizia locale di Anzola e Sala Bolognese. Secondo le ricostruzioni fatte, avevano una relazione sentimentale nonostante l’uomo fosse sposato e lei fidanzata.

Restano domande senza risposta: perché Sofia Stefani e Giampiero Gualandi si erano dati appuntamento al comando della polizia locale? Il colpo è davvero partito in modo accidentale? Indiscrezioni avrebbero rivelato che il commissario capo della polizia locale intracomunale non fosse solito portare con se la sua pistola di ordinanza.

Lo sparo che ha ucciso Sofia Stefani

Cosa è successo Intorno alle 16 di giovedì 16 maggio? I testimoni presenti nel comando riportano solo di aver sentito il colpo di pistola, improvviso. All'arrivo dei carabinieri l'uomo si è consegnato senza opporre resistenza spiegando che il colpo è partito per sbaglio mentre stava pulendo l'arma e Stefani era seduta davanti a lui.