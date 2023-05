Marinella e Sauro travolti dal fiume: "Lei è scivolata, il marito ha tentato di salvarla"

"Mio marito era fuori per mettere in salvo i cani perché il Savio era uscito dagli argini e ormai l'acqua era alta quando ha sentito urlare ma non capiva bene chi fosse. Poi ha capito che si trattava del marito di sua sorella, Sauro. Si è incamminato verso il loro capannone dove confezionano le erbe officinali, a meno di 100 metri da noi, ma ha fatto una gran fatica perché l'acqua era molto alta, arrivava quasi al busto. Ha visto Sauro sopra un piccolo prato ma non respirava quasi più. L'ha raggiunto e ha cercato di tirarlo sù ma tra l'acqua e la corporatura di Sauro ha fatto fatica. L'ha sistemato un po' in sicurezza e Sauro gli ha raccontato che Marinella, la moglie, era scivolata e la corrente l'aveva portata via, lui aveva annaspato cercando di prenderla ma non c'era riuscito". Il drammatico racconto è di Oria Strobino, cognata di Marinella Maraldi e Sauro Manuzzi, i due cesenati morti nell'alluvione.

Siamo a Ronta, in Masiera II e le due famiglie di parenti abitano a meno di 100 metri una dall'altra. Davanti alla casa della coppia Marinella e Sauro c'è il capannone dell'azienda agricola Manuzzi, in cui da una vita producevano e confezionavano le erbe officinali e fiori per la pasticceria. A dividere la casa e il capannone meno di 40 metri e un piccolo ponte sopra un fossato. Il ponte che veniva attraversato anche da piccole macchine agricole utili nella coltivazione della terra. Anche martedì, nel tardo pomeriggio, Sauro e Marinella (all'anagrafe Palma), ligi al loro lavoro e agli ordini da rispettare, erano all'interno del capannone per terminare gli ultimi lavori. Stavano imbustando le erbe quando la figlia, che abita con loro a Ronta, li ha chiamati per avvertirli che il Savio aveva esondato e la situazione era pericolosa. Si era raccomandata che tornassero subito a casa. Un minuto di strada scarso e praticamente sarebbero stati al riparo. Ma forse Marinella e Sauro si sono attardati un po', hanno messo a posto o finito quello che dovevano fare e quando sono usciti si sono trovati la piena sotto i piedi.

"Hanno visto sicuramente che il fosso era pieno di acqua e hanno cercato di attraversare il ponte senza pensare che poteva essere pericoloso perché era già pieno di acqua - racconta Oria Strobino - Marinella, da quello che suo marito ha raccontato a mio marito, fratello di Marinella, è scivolata. E' caduta nell'acqua e la corrente, che era molto forte l'ha trascinata via. Lui, Sauro ha provato nella disperazione ha cercarla, annaspando nell'acqua ma non ce l'ha fatta e dallo sforzo ha perso il fiato. Si è accasciato su un piccolo promontorio e ha iniziato a urlare. E' lì che mio marito l'ha sentito. Quando è arrivato da lui gli ha raccontato con un fil di voce quello che era successo. Mio marito ha cercato di portarlo in salvo ma non ci è riuscito anche perché lui lamentava di avere male alle gambe e alle braccia ed era accasciato a peso morto. E quindi gli ha detto di stare fermo che sarebbe andato a chiamare suo fratello. Nel frattempo la figlia, preoccupatissima perchè non ha visto tornare i genitori a casa, ha dato l'allarme ai vigili del fuoco, ai carabinieri, ai parenti. Mio marito è tornato col fratello e in quel momento sono arrivati anche i vigili del fuoco che però hanno constato il decesso di Sauro. Probabilmente la sforzo fisico e lo shock hanno messo a dura prova il suo cuore che non ha retto".

Il corpo dell'uomo è stato adagiato nel capannone mentre il corpo della moglie è stato ritrovato stamattina a Zadina, al mare. La corrente l'ha trascinato fin giù. Sembra, però, che non sia morta affogata perché da un'ispezione medica è emerso che non avesse acqua nei polmoni. Vista l'impressionante forza della corrente, la donna potrebbe aver preso un colpo talmente violento quando è scivolata che è morta sul colpo. La figlia, rimasta sola in casa, senza luce né corrente, è stata tratta in salvo alle 3 di notte dai vigili di Ravenna che sono riusciti ad arrivare solo grazie a un anfibio, mezzo particolare che viaggia sia su terra che su acqua. In quel tratto di strada, infatti, il Savio scorre con una violenza mai vista, sfacciata dimostrazione di essersi riappropriato del suo letto originale.