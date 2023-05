Chi sono i morti nell'alluvione in Emilia-Romagna

Fine delle speranze. L'alluvione in Emilia-Romagna uccide. Ritrovato senza vita l'uomo che risultava disperso a Forlì. L'anziano è morto annegato nel piano terra della casa di via Firenze, in aperta campagna, nella zona di Schiavonia, vicino agli argini del fiume Montone, dove abitava insieme alla moglie. La donna è stata salvata dai soccorritori e ha detto che il marito era rimasto in casa al piano inferiore, dove è stato trovato senza vita.

Due morti accertati

L'allarme è scattato intorno alle 22 di martedì. I carabinieri del comando provinciale di Forlì sono riusciti a mettere in salvo la donna, che chiedeva aiuto dal balcone della sua abitazione. Gli uomini dell'Arma hanno poi fatto ingresso nell'edificio al fine di portare in salvo anche il marito della donna, constatando che l'uomo era già privo di vita nel piano sottostante dell'abitazione, già allagato.

Un'altra vittima è segnalata a Ronta di Cesena dove: è stato trovato morto un 70enne, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Risulta ancora dispersa la moglie.

Il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Allerta rossa anche oggi in Emilia-Romagna. Anche quella odierna sarà quindi una giornata col fiato sospeso soprattutto nella già flagellata regione. Bisogna attendersi piene dei fiumi, inondazioni, frane, ma anche possibili mareggiate che potrebbero creare serie difficoltà di deflusso delle piene in mare. Il tempo comincerà a migliorare solo dalle ore centrali di oggi, con cessazione dei fenomeni nel pomeriggio. Domani la tregua vera e propria: dal cielo dovrebbe smettere, almeno per un po', di cadere acqua.

Caps sommerso dall'acqua a Cesena

In Emilia Romagna e Marche si riempiono i corsi d’acqua minori con un alveo ristretto, e lo fanno rapidamente: in 7-8 ore di pioggia battente si formano disastri come quello in corso in queste ore.