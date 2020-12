I parenti degli ospiti ora vogliono vederci chiaro e per questo hanno presentato un esposto ai carabinieri. Diciassette anziani morti in poco più di due settimane, sui 42 in totale ospitati nella struttura. È il pesante bilancio del coronavirus nella casa di riposo Opera Pia Divina Provvidenza di via Borgo d'Ale a Borgomasino, in provincia di Torino.

L'ecatombe nella casa di riposo: 17 ospiti morti in due settimane a Borgomasino

Dopo la denuncia alla locale stazione dei carabinieri, i militari del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) si sono recati nella struttura per acquisire una serie di documenti e la procura di Ivrea ha aperto un fascicolo al momento per atti relativi all'accaduto, senza ipotesi di reato né indagati.

Cosa è successo nella casa di riposo Opera Pia Divina Provvidenza di Borgomasino? La casa di riposo aveva superato indenne la prima ondata di coronavirus. Questa volta, invece, qualcosa potrebbe non aver funzionato, anche se non è detto che vi siano delle responsabilità. Il primo decesso di una degente era avvenuto il 17 novembre scorso. L'anziana, ultranovantenne come la quasi totalità delle persone morte, era risultata positiva al test rapido per diagnosticare la patologia.

I tamponi hanno poi evidenziato la positività di 36 ospiti su 42, ma decessi vi sarebbero stati anche tra coloro che erano risultati negativi.