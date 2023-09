Due gemelli trovati morti nella loro casa

Dramma della solitudine a Roma. Due uomini, fratelli gemelli di 76 anni, sono stati trovati morti in un appartamento di via Licinio Murena, zona Don Bosco. Una vicina, non vedendoli da giorni e sentendo cattivo odore provenire dal loro appartamento, ha chiamato le forze dell'ordine. Poi la macabra scoperta fatta dalla polizia.

La notizia è riportata oggi 13 settembre da Il Messaggero ed è confermata da fonti della Questura. Entrati in casa, gli agenti del commissariato Tuscolano hanno trovato privi di vita i due fratelli gemelli, Alberto e Giancarlo Stillo. Il primo era seduto su una poltrona, l'altro invece era sdraiato su un divano. I due, da una prima analisi, sarebbero morti a distanza di alcuni giorni uno dall'altro.

Sarà l'autopsia, disposta dal pubblico ministero di turno, a chiarire le cause del decesso. Nell'appartamento, non sarebbero stati trovati segni di effrazione. Pur in cattive condizioni igieniche, nulla era fuori posto. Questo elemento porta a escludere una rapina finita male.

Continua a leggere su Today.it...