Deltaplano si schianta e prende fuoco: padre e figlio morti carbonizzati

La tragedia si è consumata intorno alle 20 di domenica sera a Basilicanova (Parma) in un campo nei pressi della strada provinciale che porta verso la frazione di Montechiarugolo e il torrente Parma: un deltaplano a motore è precipitato.

Le cause del disastroso incidente non sono note: il velivolo è andato in fiamme nell'impatto con il suolo e le due persone a bordo, pilota e passeggero, sono morte carbonizzate. Le vittime sono padre e figlio, residenti nella zona. Sarebbero precipitati poco dopo il decollo, una virata inspiegabile, l'ultraleggero si sarebbe avvitato su se stesso per poi cadere rovinosamente al suolo.

Sul posto una squadra di vigili del fuoco a lavoro per recuperare i cadaveri, con un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso dall'Ospedale di Parma, ma non c'è stato nulla da fare per i due occupanti del velivolo.

Continua a leggere su Today.it...