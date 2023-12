Schianto terribile tra tre auto: morti due ragazzi, tre feriti in codice rosso

È l'ennesima tragedia sulle strade. Due persone sono morte, e tre sono rimaste ferite, in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 16 dicembre, lungo la Fondovalle Isclero, nei pressi degli svincoli di Solopaca e Melizzano, in provincia di Benevento. Le vittime sono due giovani di 24 e 28 anni, entrambi di San Lorenzello, piccolo comune del Beneventano. Erano a bordo di una Fiat Punto. La dinamica dell'incidente, che ha coinvolto tre veicoli, resta al momento ancora da chiarire con esattezza. Per i due giovani non c'è stato nulla da fare: all'arrivo dei soccorsi erano già deceduti, e le salme sono state trasferite all'ospedale San Pio.

Due feriti gravi, un ragazzo e una ragazza, viaggiavano in una Fiat Bravo: sono stati trasportati all'ospedale di Benevento. Il terzo ferito è un uomo che era alla guida di una Renault Kadjar, anche lui ricoverato in codice rosso nella stessa struttura. Sul posto, per i soccorsi e i rilievi necessari, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e diverse ambulanze del 118.