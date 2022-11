Elicottero precipitato: chi sono le sette vittime

Sono tutte morte le persone presenti sull'elicottero precipitato in provincia di Foggia dopo essere decollato questa mattina dalle Tremiti e diretto a Foggia città. A perdere la vita un intera famiglia di turisti sloveni, con una figlia tredicenne (e non due bambini come si era appreso in un primo momento). A bordo del veivolo della società Alidaunia, c'era anche Maurizio De Girolamo, 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro e i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli. I turisti sloveni erano Bostjan Rigler, di 54 anni; Jon Rigler di 44; MatejaCurk Rigler, di 44; e la piccola Liza Rigler, di 13 anni.

L'Ansv apre un'inchiesta

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza e l'invio di un team investigativo sul sito dell'incidente. Ansv conferma che non ci sono superstiti tra i sette occupanti mentre l'aeromobile risulta distrutto.

"Ancora una morte sul lavoro, questa volta di un collega del 118 che tornava a casa a fine turno. Siamo vicini alla famiglia del dottor Maurizio De Girolamo, che, vittima di questa tragedia così assurda, ha pagato con la vita la sua abnegazione". Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, dopo aver appreso la notizia. "Il nostro collega - continua Anelli - ha sacrificato la sua vita per portare l'assistenza del Servizio sanitario nazionale sin nelle piccole isole, luoghi di frontiera dove è più difficile assicurare prestazioni sanitarie. A lui rendiamo onore, e dedichiamo il nostro impegno perché i medici non debbano mai più pagare con la vita le carenze organizzative, di organico, di sistema" conclude.