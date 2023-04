Precipitano durante l'escursione: morta una donna, ferito un uomo

Una donna di 58 anni è morta durante un'escursione sulle Alpi Apuane, catena montuosa dell'Appennino toscano, mentre un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ferito. L'allarme è scattato intorno alle 22:30 di domenica sera quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) è intervenuta, insieme agli uomini del soccorso alpino, sul Monte Cavallo, tra Massa Carrara e Lucca, per la ricerca di due persone, in compagnia di due cani di taglia grande che dalla mattina erano partiti per un'escursione in montagna e fino a sera non avevano fatto rientro.

I due escursionisti, equipaggiati con indumenti leggeri, avevano percorso la cresta nord del Monte Cavallo, che parte dalla Foce di Cardeto e che si dirige fino alla vetta. Poi sarebbero precipitati in un dirupo in circostanze comunque tutte da chiarire.

Le ricerche

La vittima si chiamava Giovanna Di Nardo ed residente a Viareggio. La segnalazione è arrivata dai familiari dei due, allarmati anche dal fatto che non rispondevano al telefono cellulare. Grazie alla geolocalizzazione di un telefono, i due dispersi sono stati individuati nella notte. Il 30enne si trovava sul pendio di una zona molto impervia ed è stato recuperato in gravi condizioni sanitarie dal soccorso alpino, mentre la donna è stata ritrovata deceduta in fondo a un canalone, assieme al corpo di uno dei due cani. Sono in corso le operazioni di recupero del secondo cane, in vita, che è stato recentemente localizzato sullo stesso pendio e per il quale si sta movimentando l'elicottero drago dei vigili del fuoco di Cecina.

Il 30enne è stato recuperato alla base di una parete rocciosa in avanzato stato di ipotermia e lo hanno trasportato all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) da dove è poi stato trasferito con l'elicottero all'ospedale di Cisanello a Pisa. La salma della donna è stata trasportata fino al campo sportivo di Gorfigliano e il magistrato ha disposto l'autopsia.