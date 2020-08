Frana in montagna travolge auto: tre morti, anche una bambina

Tre persone sono morte in seguito a una frana a Chiareggio, in Valmalenco (Sondrio). I detriti hanno travolto almeno quattro persone e un paio di automobili che si trovano in quel momento sulla strada all’imbocco di Chiareggio, nella zona del Residente Baita dei Pini. Lo smottamento è avvenuto per un improvviso e violento temporale nella zona.

Secondo le prime informazioni a perdere la vita sono stati un uomo, una donna e una ragazzina. Un bambino di cinque anni è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso, in indice di gravità massima, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Frana in Valmalenco, soccorritori sul posto

Si sta ora cercando di capire se sotto i detriti vi siano altre persone. Al lavoro i soccorritori, sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco, tecnici del Soccorso Alpino e del Sagf della Guardia di Finanza, oltre al personale sanitario in ambulanze e in elicottero.