"Le ho detto di buttarsi, poi non l'ho vista più": famiglia distrutta, chi sono i tre morti nell'incendio di Chioggia

Una famiglia distrutta. Padre e madre di 63 e 58 anni e figlio di 27 anni: tre morti a Chioggia in un incendio che ha coinvolto la loro abitazione. Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati, la moglie Luisella Veronese e il figlio Davide, famiglia conosciuta nella zona: gestiva i Bagni Smeraldo a Isola Verde. L'altro figlio Fabio vive altrove: "Stanotte ho vissuto l'inferno. Non so spiegare. La mia famiglia io non ce l'ho più", le sue poche parole. Gianni Boscolo Scarmanati era uno dei più noti grossisti del mercato ortofrutticolo di Chioggia.

L'allarme sabato notte è stato lanciato da alcuni giovani, che hanno visto le fiamme uscire dall'edificio. Avrebbero anche tentato, con l'aiuto di una scala, di mettere in salvo le persone che si trovavano all'interno.

"Ho detto alla signora 'Buttati!'. Poi non l'ho vista più"

"C'è stata un'esplosione e una marea di fumo. Ho detto alla signora che agitava le mani dalla finestra 'Buttati!'. Poi non l'ho vista più. Ero salito dalle finestre fino al primo piano aggrappandomi alle inferriate, ma il fumo mi ha travolto, non potevo respirare e mi sono sganciato per tornare giù sull'asfalto". Sono le parole che affida a VeneziaToday il titolare pakistano del Kebab a fianco alla palazzina, Umar Munir, che insieme ad altri presenti ha cercato di salvare le persone intrappolate. "Ho provato a spegnere il fuoco con l'estintore, ma non si riusciva. Ho preso una scala, che al secondo piano non arrivava. Le mani della signora si agitavano. Così abbiamo sfondato i vetri e la porta, per cercare di entrare ma ne è uscito solo un gran fumo".

Il video da VeneziaToday:

Le fiamme hanno interessato "solo" un locale del piano terra, ma il fumo si è incanalato nel vano scala, saturando tutta l'abitazione nel giro di pochi minuti. I vigili del fuoco hanno attraversato le scale trovando i tre corpi a terra, al piano delle camere da letto. Tutto era invaso da fumo ed esalazioni di monossido di carbonio. Sotto sequestro lo stabile, le indagini dovranno fare chiarezza sull'origine dell'incendio.

Zaia: "Tragedia che sconvolge"

Il sindaco ha comunicato l'intenzione di proclamare il lutto cittadino nella data dei funerali. "Una drammatica notizia ci ha accolto questa domenica", commenta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "Una famiglia, due genitori con il loro figlio, hanno trovato la morte a causa di un incendio nella loro casa di Sottomarina. Una vera tragedia che si è consumata in una nostra città, una realtà che non può lasciare indifferenti e sconvolge gli animi. In questo momento doloroso rivolgo un pensiero a nome di tutti i Veneti alle vittime ed esprimo la mia vicinanza ai loro familiari e amici".