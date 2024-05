Due morti in autostrada: tornavano a casa dopo un colloquio di lavoro

Inferno di lamiere in autostrada: due morti, otto feriti. È il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 13 maggio, poco prima delle 18, sulla corsia sud dell'autostrada A22 del Brennero, tra i caselli di Mantova nord e Mantova sud. Le due vittime sono il 64enne Pakar Singh, residente a Suzzara (Mantova), e il 32enne Sukhdeep Singh di Motteggiana (Mantova). Uno dei feriti, un 37enne di origini indiane, non è ancora fuori pericolo: è ricoverato alla Poliambulanza di Brescia. Ed è in gravi condizioni anche il 40enne ricoverato all'ospedale di Parma a seguito del sinistro.

Le due vittime, entrambi padri di famiglia, sono morte sulla strada verso casa. Stavano tornando nelle loro abitazioni dopo un colloquio di lavoro in un'azienda agricola del Veronese, nella quale avrebbero dovuto a breve cominciare la stagione. Vittime e feriti, tutti di origine indiana, si erano trasferiti in Italia in cerca di una vita migliore. Erano tutti a bordo di un minivan che viaggiava in direzione Suzzara ed è rimasto coinvolto nell'incidente. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia stradale, il furgone sarebbe stato tamponato da un tir: l'autista del mezzo pesante (rimasto illeso) non si sarebbe accorto fino all'ultimo dei rallentamenti in corso, causati dal traffico intenso, finendo per travolgere il minivan.

Nell'impatto il furgone è stato sbalzato a diversi metri di distanza, non prima di essersi ribaltato più volte. Ad avere la peggio sono stati Sukhdeep Singh e Pakar Singh. Sono morti sul colpo. Uno dei due era il conducente del furgone, intrappolato e schiacciato tra le lamiere del posto di guida. Come da prassi, per quanto accaduto è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, per ora senza indagati.