Auto contro muro: morti tre giovanissimi, due vittime sono fratello e sorella

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente costato la vita a tre giovanissimi nel Tarantino. Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, tra Martina Franca e Massafra, quando l'auto - una Opel Corsa - con a bordo tre ragazzi e una ragazzina di appena 13 anni è uscita di strada finendo contro un muretto. Una delle ipotesi è che l'asfalto reso viscido dalla pioggia e la visibilità limitata abbiano avuto un ruolo, probabilmente tutt'altro che marginale, nel determinare l'uscita di strada e l'impatto. Fatto sta che il conducente ha perso il controllo del mezzo che avrebbe iniziato a sbandare. L'auto è poi finita al lato della carreggiata per andare a impattare contro un muro in cemento.

Come suggeriscono le immagini pubblicate da diversi quotidiani locali, lo schianto contro il muretto è stato frontale e non ha dato possibilità di scampo a tre dei quattro occupanti. Non è chiara la velocità a cui procedeva l'auto, ma la presenza del muro al lato della carreggiata (un manufatto che dalle foto sembra essere in cemento) ha certamente contribuito all'esito purtroppo drammatico dell'incidente.

Chi sono le vittime. Il sindaco: "Una tragedia immane"

Secondo le testimonianze raccolte dal 'Nuovo quotidiano di Puglia', i quattro erano andati a mangiare in un ristorante di Martina Franca e stavano rientrando proprio a Massafra, comune di circa 32mila abitanti che si trova nell'entroterra di Taranto. Una giornata di festa che si è trasformata in tragedia. Le vittime sono un ragazzo di 19 anni, Leonardo Carucci, la sorella Antonella, di soli 13 anni, e un altro giovane di 20 anni, Leo Conte. Un altro passeggero, figlio di una consigliera comunale di Massafra, è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Annunziata dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. Avrebbe riportato un trauma cranico commotivo e fratture multiple agli arti superiori e inferiori.

Il sindaco di Massafra Fabrizio Quarto, "interpretando il dolore e la profonda commozione dell'intera Comunità" ha annunciato il lutto cittadino previsto per il giorno in cui si svolgeranno le esequie. "Apprendere questa terrificante notizia - ha affermato il sindaco Quarto - lascia senza parole. È una tragedia immane. Alle famiglie che stanno attraversando questo inferno agghiacciante giunga il cordoglio dell'intera comunità massafrese. Con un lutto cittadino ci stringeremo intorno a loro, pur essendo ben consapevoli che nulla può essere di conforto in queste ore disperate".