Identificate tutte le vittime sul bus: ci sono 9 ucraini

Le vittime del tragico incidente di Mestre ora hanno un nome. Il prefetto di Venezia, Michele di Bari, ha comunicato che sono state identificate tutte le vittime dell'incidente del bus: sono nove ucraini, quattro rumeni, tre tedeschi, un italiano (l'autista), un croato, due portoghesi e un sudafricano. Chi è rimasto in vita ora è sotto shock e cerca l'amico o parente che si trovava sull'autobus caduto dal cavalcavia, mentre le procedure di identificazione vanno avanti con difficoltà.

Il trauma per chi è rimasto

Padri che cercano figli, figli che chiedono delle madri, mariti che domandano delle mogli. Alcuni hanno saputo che i loro cari sono morti, altri che si trovano in condizioni gravissime. Altri ancora non ne conoscono con certezza il destino. Un equipe di psicologi si è attivata per aiutare feriti e familiari delle vittime, stranieri, gruppi e famiglie di diverse nazioni, turisti in Italia, passati dalla vacanza alla tragedia.

I15 feriti in grado di comunicare "sono in quella fase che noi chiamiamo 'shock', quindi hanno ricordi confusi e sono in stato di agitazione", spiega all'Ansa Rita Lorio, responsabile della Psicologia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. "È la fase tipica dell'evento traumatico. Non sono ancora nella consapevolezza di quello che è successo o di quello che potrebbero aver perso", aggiunge.

Alcuni ricordano solo istanti di uno schianto che è durato un attimo. Un bagliore, oppure un boato. C'è chi è riuscito a stringere un familiare, chi lo ha perso per sempre. E mentre gli inquirenti tentano di ricostruire la dinamica dei fatti, gli psicologi non si stanno concentrano sulla ricostruzione di quello che è successo, è ancora troppo presto. Si cerca, piuttosto, di soddisfare i cosiddetti "bisogni primari" e quasi sempre si tratta di informazioni sui propri familiari, compagni di viaggio. Il problema è che alcuni non sono stati identificati.

L'ultimo bollettino: 10 in terapia intensiva, 13 da identificare

La Regione Veneto ha diffuso il bollettino dei feriti dell'incidente del pullman a Mestre aggiornato al tardo pomeriggio. Negli ospedali del Veneto sono ricoverati 15 pazienti coinvolti nell'incidente. Si tratta di 12 adulti, e 3 minorenni. Dieci di questi pazienti si trovano in terapia intensiva. Questa la suddivisione fra le strutture:

Ospedale di Mestre: 5 pazienti ricoverati, tre di nazionalità ucraina (due femmine e un maschio), un tedesco, una donna in corso di identificazione;

Ospedale di Dolo: una donna di nazionalità francese;

Ospedale di Mirano: un paziente di nazionalità croata;

Ospedale di Treviso: 5 pazienti ricoverati, di cui due minori austriaci (maschio e femmina) uno spagnolo, un austriaco, una donna ucraina;

Ospedale di Padova: 3 pazienti ricoverati; una donna spagnola, una bambina ucraina, una donna in corso di identificazione.

In totale, a 24 ore dalla strage tredici feriti restano ancora senza nome. Le procedure di identificazione risultano infatti particolarmente complesse, dal momento che si tratta di stranieri, con traumi multipli e senza documenti, andati persi dell'incidente. Molti dei loro parenti, poi, viaggiavano sullo stesso pullman e potrebbero essere feriti o a loro volta morti.

