Tragico incidente nella notte: auto finisce in una scarpata, morti tre ragazzi

L'impatto, l'auto che finisce fuori dalla carreggiata e tre giovani vite spezzate. Una tragedia quella che si è consumata ieri sulla strada provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera, dove tre giovani sono morti un un grave incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pisticci, i vigili del fuoco e il 118. Per i tre ragazzi però non c'è stato nulla da fare. Le cause dello schianto sono ora al vaglio delle forze dell'ordine che dovranno ricostruire l'accaduto.

Incidente in provincia di Matera: cosa sappiamo

Dalle prime informazioni, sembra che il giovane alla guida abbia perso il controllo della vettura in curva. L'auto avrebbe dunque invaso l'altra corsia scontrandosi con un'altra macchina che sopraggiungeva. L'auto con a bordo i tre giovani è poi finita in una scarpata per una decina di metri e si è ribaltata. Due ragazzi sarebbero morti subito dopo l'incidente, mentre un terzo sarebbe deceduto in ospedale. Feriti, ma non in modo grave, gli occupanti dell'altra auto, che hanno tra i 20 e i 30 anni. Le giovani vittime sarebbero originarie di Pisticci.