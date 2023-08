Montagna killer: tre morti in poche ore

Ferragosto segnato da incidenti in montagna. Un ragazzo di 26 anni, Samuele G., è morto all'alba di oggi 15 agosto sul Monte Legnone (provincia di Lecco). Originario di Modena, Samuele era con due compagni sulla Direttissima quando un masso si è staccato e lo ha travolto, facendolo precipitare per decine di metri. Immediato l'allarme, con l'intervento dell'elisoccorso di Como, del soccorso alpino e della guardia di finanza. Il medico, arrivato sul posto, ha solo potuto constatato la morte del ragazzo. Gli altri due giovani sono stati accompagnati a valle dai tecnici della Stazione di Morbegno.

La gita in montagna, poi la caduta: Emilio muore sotto gli occhi della fidanzata

L'incidente sul Monte Legnone è l'ultimo, in ordine di tempo. Nel Bresciano lunedì 14 agosto è morto Emilio Gentile, medico di 26 anni. Stava facendo una gita con la fidanzata quando è precipitato morendo sul colpo.

Ha trovato la morte in montagna anche Riccardo Paganini, 67 anni, trovato senza vita nella notte tra il 14 e il 15 agosto dagli uomini del Soccorso alpino delle stazioni di Moena e della Val di Fiemme in una zona impervia tra malga Valsorda e il bivacco Sieff. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo potrebbe essere scivolato lungo un pendio ripido e con salti di rocce. L'ultimo contatto con la moglie era avvenuto poco dopo le 17 di ieri 14 agosto quando le aveva comunicato di aver sbagliato sentiero di rientro verso Moena e che stava percorrendo un altro sentiero lungo la Valsorda. Non vedendolo rientrare, in serata la moglie ha contattato il 112 e sono iniziate le ricerche.

