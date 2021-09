Incidenti sul lavoro: tre morti in poche ore

Uno stillicidio intollerabile, una strage quotidiana quella delle morti bianche. Tre incidenti sul lavoro in poche ore. Un operaio di un laboratorio di marmo a Pietrasanta, in provincia di Lucca, è morto schiacciato da due lastre che stava pulendo. Un suo collega è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta l'automedica del 118, ma per l'uomo, sulla cinquantina, non c'è stato nulla da fare. Salgono così a tre le vittime di incidenti sul lavoro nelle ultime 24 ore. A Livorno un marittimo è deceduto dopo essere stato colpito da un cavo d'acciaio. A Napoli è morto un addetto impiegato per i lavori alla metropolitana della città. Si indaga su una possibile quarta vittima sul lavoro ad Arezzo.

Un morto sul lavoro a Pietrasanta

Secondo una prima ricostruzione, l'addetto è rimasto travolto da due lastre di marmo in una ditta sulla via Aurelia a Pietrasanta. Con un collega era impegnato in operazioni di pulizia delle lastre appena tagliate quando i fermi hanno ceduto. Uno è morto sul colpo, l'altro è riuscito a spostarsi ed è rimasto ferito lievemente. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl (Pisll), oltre alle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

L'incidente sul lavoro a Livorno

Sempre in Toscana, un marittimo di origine filippina, 55 anni, è morto dopo essere stato colpito da un cavo di acciaio mentre si stavano effettuando le operazioni di ormeggio di una nave. L'incidente è accaduto al porto di Livorno. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato colpito in pieno dal cavo che si è spezzato. Subito soccorso dal 118, intervenuto con un'ambulanza, nonostante i tentativi di rianimazione il 55enne è deceduto.

L'incidente sul lavoro a Napoli e la vittima nell'Aretino

Un dipendente di 59 anni della società Icm per conto di Metropolitana di Napoli è morto nel capoluogo campano mentre lavorava nel cantiere della linea 1 nel tratto compreso tra il Centro direzionale e Capodichino. A perdere la vita è stato Luigi Manfuso, 59 anni, che lascia la moglie e due figli. La notizia è stata data con una nota dal segretario generale della Fillea Cgil di Napoli. Un'altra possibile tragedia sul posto di lavoro è accaduta nell'Aretino dove un 73enne è caduto mentre stava potando un albero. L'uomo ha fatto un volo di sei metri ed è morto. L'incidente è avvenuto in un'azienda agricola di Castiglion Fiorentino (in provincia di Arezzo). Sul posto sono arrivate automedica e ambulanza del 118.

I sanitari hanno effettuato tutte le operazioni per rianimare il paziente ma il 73enne è deceduto. I carabinieri e la polizia municipale, vista la dinamica e il luogo dell'incidente, hanno chiesto l'intervento degli ispettori Asl, ipotizzando che si possa trattare di un incidente sul lavoro.