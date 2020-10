Maltempo, tre cadaveri recuperati in mare

Sono tre le vittime del maltempo in Liguria. Nella zona, dopo la drammatica alluvione di sabato, ci sono forti mareggiate e sono in corso le operazioni di recupero da parte della Capitaneria di porto. A Sanremo e a Ventimiglia sono stati ritrovati i cadaveri di due persone tra i detriti portati a riva dalla mareggiata che nelle ultime ore ha colpito il Ponente ligure. Un terzo cadavere è stato recuperato lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia.

Tre morti dopo il maltempo in Liguria

Non si conoscono le generalità delle vittime. Il primo corpo è stato ritrovato in mattinata ai Tre Ponti di Sanremo da un poliziotto che stava facendo jogging, mentre il secondo è stato visto sulla spiaggia della passeggiata Oberdan, a Ventimiglia. Un terzo cadavere è stato trovato lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per l'identificazione.

E intanto sono 108, quasi un decimo del totale, i Comuni piemontesi che hanno subito danni dall'alluvione dei giorni scorsi. Lo comunica la Protezione civile della Regione. I volontari attivi sui cantieri aperti per il ripristino delle opere danneggiate sono 1360. Ancora numerose le utenze senza corrente elettriche. È stato rinvenuto il corpo del malgaro disperso, a causa del maltempo, sul Colle di Tenda, il valico che collega la provincia di Cuneo alla parte francese della valle del Roja.

Piemonte e Liguria chiedono lo stato di emergenza

Il Piemonte e la Liguria hanno chiesto al governo lo stato d'emergenza per i danni causati dal maltempo. In 24 ore le precipitazioni hanno superato il record storico dal 1958, causando danni ingenti e vittime.