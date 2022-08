Il giallo dei due corpi senza vita trovati in mare a poca distanza

Due uomini morti in mare a poca distanza l'uno dall'altro e nello stesso arco temporale. E' successo ieri, 11 agosto, a Lido di Camaiore (Lucca). In entrambi i casi a dare l'allarme è stato il bagnino di un lido.

Secondo quanto riporta la stampa locale, l'addetto al salvataggio ha notato un uomo in difficoltà ed è intervenuto. I tentativi di soccorrerlo, così come l'intervento del 118, non hanno dato l'esito sperato e l'uomo è morto. Aveva circa 60 anni. Poco dopo è stato avvistato il secondo corpo nello stesso specchio di mare. Anche in questo caso si tratta di un uomo di circa 60 anni.

Sono in corso le indagini per accertare cosa sia accaduto. Finora è stato chiarito che i due non erano clienti degli stabilimenti che sorgono in quel tratto di spiaggia. Al vaglio degli inquirenti possibili collegamenti tra i due. Se si conoscevano, se invece solo una tragica fatalità ha voluto che morissero nello stesso posto e nella stessa ora.