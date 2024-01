Chi sono i due coinquilini morti per il monossido

Si chiamavano Giuseppe Campagna e Umberto Tassella, di 67 e 65 anni, i due coinquilini trovati morti oggi a Imperia in una abitazione di via Pindemonte.

La causa del decesso sarebbe una intossicazione da monossido di carbonio, ma accertamenti sono ancora in corso per ricostruire i fatti e per confermare ufficialmente la causa della morte sarà necessario attendere il responso dell'autopsia e la perizia sugli impianti. Non è affatto chiaro se l'eventuale fuga sia attribuibile a una negligenza dei due inquilini o a un difetto tecnico.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con la polizia locale, il personale sanitario e successivamente anche il medico legale. I loro corpi non presentavano segni di violenza. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Lorenzo Fornace. Non ci sono ancora ipotesi di reato, una eventuale inchiesta sarà aperta formalmente solo nei prossimi giorni.