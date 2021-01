Roma, madre e figlio trovati morti in casa: sui corpi nessun segno di violenza

Sono stati trovati morti in casa, sul letto. I loro corpi l'uno vicino all'altro. Tragedia a Villa Gordiani, quartiere di Roma est, dove in un appartamento in via Olevano Romano sono stati rivenuti i corpi senza vita di una donna di 94 anni e di suo figlio di 64.

A dare l'allarme alcuni vicini di casa che avevano sentito odori sospetti provenire dall'appartamento dei due. Sul posto, intorno alle 10:30 di oggi, 10 gennaio, sono così giunti gli agenti del Commissariato di Torpignattara e la squadra della Scientifica.

Secondo una prima indagine medica, sul corpo di madre e figlio non sono stati trovati segni di violenza. Così come non sono stati riscontrati segni di effrazione nell'appartamento.

In più, stando a quanto appreso da RomaToday, dei due non si avevano notizie da prima di Natale. Almeno questa sarebbe la versione data ai poliziotti da alcuni residenti della palazzina.

Al momento la polizia non esclude nessuna pista, neanche quella del dramma della solitudine e di una morte sopraggiunta per due malori. Fatto sta che saranno le due autopsie a determinare le esatte cause dei decessi.