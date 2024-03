Trovati morti cinque dei sei scialpinisti dispersi sulle Alpi

Fine delle speranze. Nelle scorse ore sono stati ritrovati senza vita cinque dei sei scialpinisti dispersi da sabato sul versante svizzero delle Alpi, lungo il percorso tra Zermatt e Arolla, nei pressi del Matterhorn. Lo ha confermato la polizia. Proseguono le ricerche del sesto scialpinista.

Le cattive condizioni meteorologiche domenica hanno enormemente complicato le operazioni di soccorso.

"Le forti raffiche di vento - spiegano le autorità - hanno impedito agli elicotteri di alzarsi in volo. Mentre il tentativo di salvataggio di una squadra composta da cinque soccorritori dell'Organizzazione vallesana di soccorso (Ocvs) - partita via terra da Zermatt nella notte tra sabato e domenica - non è andato a buon fine a circa 3.000 metri di quota a causa delle pessime condizioni meteorologiche e dei rischi connessi".

Poi una squadra di soccorritori è stata finalmente inviata e "ha scoperto i corpi di cinque delle sei persone date per disperse", secondo un comunicato delle forze dell'ordine elvetiche. I sei scialpinisti avevano un’età compresa tra i 21 e i 58 anni, cinque membri dello stesso nucleo familiare proveniente dal cantone vallese, il sesto da quello di Friburgo.

Il gruppo era partito alla mattina presto da sotto il Cervino per raggiungere Arolla, una frazione del comune di Evolène. Ma la loro spedizione è stata bloccata dal maltempo quand'erano ancora a parecchi chilometri di distanza dalla meta.