Ha un malore e l'ambulanza è in ritardo: arriva morto in ospedale con l'auto

Nuova tragedia a Scafati, popoloso comune in provincia di Salerno, dove un uomo di 60 anni è stato colto da un improvviso malore. Immediata la telefonata al 118 che, però, avrebbe tardato ad arrivare con l'ambulanza. Da qui la decisione dei familiari dell'uomo, le cui condizioni di salute si stavano aggravando minuto dopo minuto, di trasportarlo in auto all'ospedale Mauro Scarlato, dove però il 60enne è arrivato già privo di vita. I rianimatori di turno non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Quanto accaduto ieri, mercoledì 15 novembre, ha portato di nuovo l'attenzione sulla mancata riapertura del pronto soccorso del presidio ospedaliero scafatese e sulle criticità del servizio di 118. Soltanto il mese scorso, il 18 ottobre, una 59enne del posto è morta a seguito di un malore proprio nei pressi del Mauro Scarlato.

