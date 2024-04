Si tuffa e annega a 15 anni nel giorno del suo compleanno

Una giornata di divertimento al mare con gli amici si è trasformata in tragedia a Tricase Porto, in provincia di Lecce. Un ragazzo di 15 anni, originario della Costa d'Avorio, è deceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 14 aprile: secondo una prima ricostruzione il giovane si sarebbe tuffato in acqua e, per cause ancora da chiarire, è morto annegato. L'adolescente era stato accompagnato nella località salentina per trascorrere qualche ora di relax insieme ad altri ospiti di una comunità di Miggiano.

Poi, durante il bagno in mare, la tragedia. A nulla sono valsi i soccorsi prestati immediatamente dai cittadini e dagli altri bagnanti. Quando i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto ormai non c'era più nulla da fare: il cuore del ragazzino aveva cessato di battere. Potrebbe essersi trattato di un malore sopraggiunto all’improvviso a causare l’annegamento: sarà però l’autopsia a chiarire l’origine del decesso.

La salma del giovane straniero è stata infatti trasferita nella camera mortuaria in attesa che, a breve, l’autorità giudiziaria conferisca l’incarico al medico legale per l’accertamento autoptico. Sul luogo, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale.