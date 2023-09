Si tuffa dal pontile vietato: muore annegato ragazzino di 13 anni

Una zona in cui si incrociano le acque del lago di Garda e del fiume Mincio, in cui le autorità hanno vietato la navigazione e la balneazione, proprio per motivi di sicurezza. Una zona pericolosa in cui ha perso la vita un ragazzino di 13 anni che nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 settembre, si è lanciato in acqua senza più riemergere.

Si tuffa e non riemerge: morto 13enne

La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, un 13enne di origini nigeriane si è tuffato dai gradoni di Piazza Marina, dove stava passando la giornata in compagnia di un paio di amici. È da qui che si sarebbe gettato in acqua senza più riemergere: è stato recuperato a poco meno di 3 metri di profondità, incastrato tra le lunghe alghe della zona.

Il corpo recuperato dal fondale

La ricostruzione della dinamica e le indagini sono state affidate alla squadra nautica della Polizia di Stato. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, il ragazzino si sarebbe tuffato nel tratto in cui il lago di Garda si collega con il fiume Mincio. Il giovane è stato recuperato dal fondale grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati con una squadra di Bardolino oltre che con i sommozzatori di Venezia, già sul lago per un addestramento. L'allarme era stato lanciato solo poco prima dalla Guardia Costiera di Salò.

Una famiglia distrutta

Con sé non aveva i documenti, ma è stato identificato grazie alle testimonianze degli amici: il corpo è stato infine riconosciuto dalla madre, allertata dagli agenti e arrivata da Verona. I sanitari del Suem, il Servizio di urgenza ed emergenza medica del Veneto, intervenuti con ambulanza e automedica, hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma senza riuscirci. La salma è stata ricomposta e trasferita nell'obitorio dell'ospedale, a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti. La famiglia è distrutta dal dolore.

