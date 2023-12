Prende un antibiotico per il mal di denti: morto per shock anafilattico

Giorgio Panisi è morto a 53 anni per uno shock anafilattico, dopo aver ingerito un farmaco antibiotico per il mal di denti. Era allergico alla penicillina: secondo quanto emerso finora, pare non avesse segnalato la sua problematica al medico. Panisi doveva risolvere il fastidio di un ascesso, ma non aveva collegato l'uso di quel farmaco con l'allergia alla penicillina: non avrebbe ricordato in quel momento i possibili effetti dell'assunzione del medicinale. Nato e cresciuto a Reggiolo (in provincia di Reggio Emilia), Giorgio Panisi era conosciuto anche in Lombardia e nel Mantovano per aver gestito a lungo il Blue Motel di Suzzara, oltre alla trattoria Quattro Venti di Curtatone (insieme al fratello), poi chiusa durante il covid.

È morto nella sua abitazione, sotto gli occhi della madre. Si è sentito male in casa, quasi svenuto in giardino e poi in bagno, dove è collassato non prima di aver chiesto aiuto alla madre, che disperata ha allertato il 112: all'arrivo dei soccorsi purtroppo era già morto. Per la sua allergia era già stato male in passato. Già a marzo del 2022, mentre era al lavoro, era stato colpito da una crisi cardiaca. In quell'occasione erano stati i suoi colleghi a rianimarlo, con l'aiuto provvidenziale di un defibrillatore. Poi era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Parma.

Ma quel malore, ha raccontato il fratello Alberto al Resto del Carlino, "gli aveva provocato delle amnesie, dei momenti di forte perdita di memoria. Per questo motivo non deve aver collegato il farmaco che stava per ingerire con la sua allergia. Neppure quando il dentista gli ha chiesto se ci fossero controindicazioni all'uso del farmaco che gli stava prescrivendo. Forse aveva rimosso totalmente quella situazione dalla sua mente". La procura ha disposto un'autopsia per chiarire con esattezza le cause del decesso.