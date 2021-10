Trovato morto a Londra il figlio 23enne dell'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini

Il giovane si trovava in Inghilterra per motivi di studio. Ancora da chiarire le circostanza della sua morte

È morto a Londra in circostanze ancora da chiarire Armando Zamparini, 23enne figlio dell'ex patron del Palermo Calcio Maurizio Zamparini e della compagna Laura Giordani. Armando Zamparini si trovava a Londra per ragioni di studio.

Ieri mattina il giovane è stato trovato morto nella sua camera d'albergo. I genitori sono già partiti per l'Inghilterra.

Morto Armando Zamparini: il cordoglio del Palermo Calcio

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, la squadra di calcio del Palermo esprime il cordoglio per la morte di Armando Zamparini. "Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC - si legge - si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell'ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il ricordo di Armandino è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze".

Anche il sindaco di Aiello del Friuli, comune di circa duemila abitanti in provincia di Udine, ha voluto fare le condoglianze alla famiglia Zamparini: "Armando era cresciuto in paese, siamo tutti sconvolti. Non ho parole - ha detto a UdineToday Andrea Bellavite - per commentare una vicenda così dolorosa. Sono annichilito". Il 23enne era l'ultimo dei cinque figli di Maurizio Zamparini, l'unico avuto dal suo secondo matrimonio.