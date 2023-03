Trovato morto il bimbo di 4 anni caduto nel canale

Fine delle speranze in provincia di Rovigo, dopo ore di ricerche. Intorno alle 23.30 di mercoledì nelle fredde acque del canale Adigetto è stato individuato e recuperato il corpo senza vita del bimbo, di appena 4 anni, scivolato nel tardo pomeriggio nel corso d'acqua.

L'allarme era stato lanciato dal padre. Il bambino era in compagnia del genitore, un tranquillo pomeriggio di gioco a due passi da casa. In un istante non ha più visto il figlio. Le frenetiche ricerche nell'Adigetto, tra Fratta e Villanova del Ghebbo, nella frazione di Ramedello, in via Argine destro Adigetto, vicino a un noto pub, erano iniziate verso le 19, subito dopo l'allarme. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio. Il bambino avrebbe messo un piede in fallo, cadendo in acqua. Il padre si è lanciato immediatamente, ma non è servito a nulla: le acque sono scure, fredde, fangose, piene di alghe. Non l'ha più trovato.

L'allarme è stato immediato. I vigili del fuoco hanno perlustrato a lungo il canale con un gommone, mentre scendeva la sera sul Polesine. Hanno, infine, trovato il corpicino. Era circa 700 metri a valle rispetto al punto in cui il bambino stava giocando. La salma è stata recuperata e dopo la constatazione del decesso da parte del medico è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. La tragedia ha scosso tutta la comunità.