Tragedia a Roma: morto il bambino di 7 anni coinvolto in un incidente su via Laurentina

È morto il bimbo di 7 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto mercoledì scorso su via Laurentina, a Roma. Il piccolo è purtroppo deceduto al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove era stato trasportato in gravissime condizioni.

Roma, morto il bimbo di 7 anni ferito in un incidente su via Laurentina

Due le vetture coinvolte nello scontro avvenuto nella zona delle Cinque Colline. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto. Il bambino era stato portato d’urgenza al noscomio universitario di via della Pineta Sacchetti dove è morto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.

Un tratto di strada pericoloso

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada già segnalato dai residenti per la sua pericolosità. Come spiegava Lorella Seri, presidente del Comitato Cinque Colline dopo il sinistro dello scorso mercoledì, gli interventi messi in campo dal 2017 grazie proprio alla caparbietà degli abitanti non sono stati sufficienti ad evitare l'ennesima tragedia. "Ci avevano promesso che avrebbero installato delle telecamere, anche come deterrente contro quegli automobilisti che hanno scambiato la strada per una pista. Ma non ne hanno installata neppure una".

Restano infatti ancora tanti problemi per chi percorre il tratto della consolare che, dopo il GrandeRaccordo Anulare, è di competenza dell’ex Provincia. Guidare di sera è diventato pericoloso. Ma lo è ancor di più quando le condizioni metereologiche limitano la visibilità della strada. “La Città Metropolitana si comporta in maniera irresponsabile. Noi siamo pronti a scendere di nuovo in strada, come in passato, per far valere le nostre posizioni”.