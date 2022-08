Trovato un cadavere in un campo: è giallo

Nella tarda mattinata di ieri, poco dopo le 11, un passante ha segnalato alle forze dell?ordine la presenza di un cadavere in un campo, tra alcuni cespugli. E? successo a Desio, in Brianza a pochi passi dall'ex carcere e alla caserma dei carabinieri, in via Caduti di Nassiriya. Secondo le prime indicazioni, la persona trovata morta sarebbe un uomo ma le condizioni del cadavere non permettono di stabilirlo con esattezza. La morte della persona, infatti, non sarebbe recente. Accorsi sul posto i carabinieri, che stanno effettuando i sopralluoghi del caso. Ora spetterà al medico legale stabilire le cause del decesso. Il cadavere era coperto dalla vegetazione, ma non era sepolto.