Davide Budroni: il caso dell'uomo morto dopo essere stato ammanettato dai carabinieri fuori dal bar

La procura ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo. L'obiettivo è fare piena luce quanto prima sulle circostanze del decesso di Davide Budroni, 54 anni. Lo scorso mercoledì una barista di Chiaramonti, piccolo comune dell'Anglona tra Sassari e Tempio Pausania, ha chiamato il 112 poco dopo le sei del mattino. Era ancora buio, il freddo pungente come sempre a fine gennaio. Appena fuori dal locale c'era un uomo, noto a lei come a molti altri esercenti e abitanti del paesino, che dava in escandescenze, battendo dei violenti colpi contro la porta del bar. La barista aveva chiuso la porta a chiave. L'uomo voleva entrare e consumare alcolici. Nel giro di pochi minuti è arrivata sul posto una pattuglia composta da due militari della stazione di Martis, comune a una manciata di chilometri di distanza. I due hanno provato a calmare le acque e a parlare con l'uomo, ma la situazione è precipitata all'improvviso.

Il 54enne si sarebbe scagliato contro uno di loro, poi è caduto a terra. Attimi concitati, a quel punto Davide Budroni è stato ammanettato, mani dietro la schiena, e tenuto sul pavimento del dehor fuori dal bar in attesa dei soccorritori. Pochi minuti dopo ha però avuto un malore. Vani a quel punto i soccorsi e i tentativi di rianimarlo degli operatori del 118, che nel frattempo avevano raggiunto il locale. L'uomo è deceduto. Alla scena avrebbero assistito vari passanti richiamati dalla confusione. Le indagini sono portate avanti dal nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Sassari. L'autopsia è prevista per domani. La morte ha colpito il piccolo centro nell'entroterra. In tanti a Chiaramonti conoscevano Davide, che viene descritto come una brava persona, con qualche problema e tanta solitudine. "Ha reso l’anima a Dio il nostro fratello Davide Budroni - annunciano dalla parrocchia San Matteo Apostolo -. La data dei funerali sarà resa nota appena possibile". Sotto il messaggio, decine di messaggi di cordoglio. Una tragedia da chiarire.