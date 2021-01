"Favorisca patente e libretto": lui si accascia sul sedile e muore a 40 anni

Tragedia durante un controllo della polizia stradale in Abruzzo. L'uomo mentre prendeva i documenti ha accusato un malore per poi accasciarsi sul sedile dell'auto e spirare: si stava recando al lavoro a Città Sant'Angelo, nella zona dell'Ibisco. I poliziotti hanno subito allertato il 118 e a lungo si è provato a rianimare l'uomo, invano

I poliziotti - come riporta IlPescara - hanno subito allertato il 118 e a lungo si è provato a rianimare l'uomo, ma ogni tentativo è stato purtroppo vano. Il 40enne, padre di due figlie, era in regola con lo spostamento in orario notturno perché, come detto, stava andando al lavoro. I funerali si celebreranno oggi pomeriggio alle ore 15,30 nella cattedrale di San Cetteo.